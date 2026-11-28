Kasus Pemerasan oleh Pengacara, JPU Serahkan Putusan ke Majelis Hakim

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutus perkara pengancaman dan pemerasan dengan terdakwa pengacara Bangun Paulus Tudungta sesuai tuntutan.

Dalam tuntutannya, Jaksa Andri menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun dan 6 bulan atau 1,5 tahun penjara. Andri yakin semua unsur dalam kasus dugaan pengancaman yang tertuang dalam Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP sudah terpenuhi.

Hal itu disampaikan Jaksa Andri Saputra usai sidang lanjutan dengan agenda pembacaan duplik oleh terdakwa dan kuasa hukumnya di PN Jakpus, pada Jumat (27/11/2026).

Menurut Andri, duplik merupakan hak terdakwa dan penasihat hukumnya. Saat ini, Andri hanya berharap majelis hakim memutus kasus tersebut sesuai dengan tuntutan dan fakta-fakta dalam persidangan yang sudah terungkap.

“Harapan kami sebagai penuntut umum tentu tuntutan kami terbukti ya, sesuai yang kami sampaikan. Kita lihat saja nanti putusan hari Senin (tanggal 30 November 2026),” ujarnya.