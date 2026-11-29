Ribuan Warga Gelar Aksi International Day of Solidarity With The Palestinian People di Bundaran HI

JAKARTA - Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan beramai-ramai memadati Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk memperingati International Day of Solidarity With The Palestinian People di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (29/11/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, massa membawa bendera Palestina, spanduk bernada pro kemerdekaan. Mereka satu per satu berbaris dan meneruskan Free Palestine sebagai bentuk dukungan dan suara untuk kemerdekaan Palestina.

Pembina Global Peace Convoy Indonesia, Bachtiar Nasir mengungkapkan, bahwa peringatan International Day of Solidarity With The Palestinian People ini menjadi bagian strategis untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina kepada masyarakat.

“Momen di Bundaran HI ini adalah momen yang memang sangat penting dan strategis di tengah ruang publik. Mereka perlu diberikan awareness juga dan bagi saya ini menjadi ruang dakwah khusus tentang Pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengharamkan penjajahan di muka bumi,” kata Bachtiar.

Pesan yang dibawa pada peringatan kali ini sendiri adalah Indonesia for Palestine yang diisi dengan konvoi pendek dari Kawasan Monumen Nasional menuju Bundaran HI serta penandatanganan Wall Of Hope sebagai bentuk penuangan aspirasi untuk kemerdekaan Palestina atas penjajahan Israel.

Penandatanganan Wall Of Hope itu diikuti antusias oleh masyarakat yang mengikuti peringatan maupun yang hanya sekedar lewat untuk menikmati Car Free Day di kawasan Bundaran HI.

Berdasarkan pantauan, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa turut membubuhkan tanda tangan mereka. Bahkan, Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta dan sejumlah undangan yang hadir juga turut membubuhkan tanda tangan mereka.