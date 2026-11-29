Wamenlu Anis Matta Ikut Aksi Bela Palestina, Tegaskan Dukungan Pemerintah

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta mengikuti aksi peringatan International Day of Solidarity With The Palestinian People, di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (29/11/2026).

Anis Matta menegaskan bahwa dukungan dan bantuan terhadap kemerdekaan Palestina tidak bergantung kepada rencana pergantian pemerintahan Israel yang saat ini masih bergulir.

Menurutnya, dinamika yang terjadi di internal pemerintahan Israel tidak berpengaruh kepada kemerdekaan Palestina karena dukungan yang diberikan berdasarkan pada filosofi dan prinsip bahwa tanah yang saat ini diduduki Israel sejatinya adalah tanah Palestina.

“Pada dasarnya, bantuan kita atau dukungan kita kepada Palestina tidak bergantung dengan pergantian pemerintahan yang terjadi di internal Israel. Karena filosofi dan prinsip dasar dari dukungan kita adalah bahwa tanah itu adalah tanah bangsa Palestina yang harus mereka rebut kembali,” tegas Anis.

Dia mengungkapkan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bekerjasama dengan seluruh Non-Governmental Organization (NGO) akan meningkatkan jumlah dan volume bantuan untuk Palestina.

“Kemlu akan meningkatkan kerja sama dengan seluruh NGO yang ada di Indonesia untuk meningkatkan volume dan jumlah bantuan kemanusiaan kepada Palestina,” tambahnya.

Di sisi lain, penyaluran bantuan itu juga bakal didukung oleh pemberian koridor diplomatik yang kuat agar penyaluran bisa dilakukan dengan lancar.

“Tentu saja dalam konteks ini memberikan koridor diplomatik yang kuat dan besar untuk penyaluran bantuan tersebut, Insya Allah,”ujarnya.