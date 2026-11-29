Heboh Kasus Senpi Ilegal dan Puluhan Amunisi di Solo, Komjak: Kita Pantau!

Ilustrasi Sidang Kasus Senpi Ilegal dan Puluhan Amunisi di Solo

JAKARTA - Komisi Kejaksaan (Komjak) RI akan memantau penanganan perkara kepemilikan senjata api ilegal yang menjerat Murdo Krismanto Putro di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Pemantauan dilakukan menyusul tuntutan pidana sembilan bulan penjara yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa dalam kasus kepemilikan senjata ilegal.

Anggota Komjak RI, Nurokhman mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi mengenai tuntutan tersebut. Namun, Komjak belum dapat memberikan penilaian sebelum melalui proses dan tahapan yang berlaku.

"Informasinya akan kami segera tindaklanjuti informasi tersebut," kata Nurokhman saat dikonfirmasi, Minggu (29/11/2026).

Nurokhman menjelaskan, sebelum tuntutan dibacakan di persidangan, jaksa harus melalui prosedur internal, termasuk penyusunan rencana tuntutan atau rentut dan jenjang persetujuannya.

"Tentunya penilaian setelah proses dan tahapan yang harus dilalui. Sebelum tuntutan dibacakan di persidangan ada SOP-nya. Mulai dari rencana tuntutan sampai di jenjang mana rentut tersebut," jelas dia.

Ia menambahkan, Komjak akan memantau perkembangan perkara tersebut. "Ya kita pantau bersama," tegas dia.

Ketua Komjak RI, Pujiyono Suwadi, juga menyatakan pihaknya dapat menindaklanjuti perkara tersebut. "Ya bisa kami tindaklanjuti," kata Pujiyono.

Tuntutan terhadap Murdo dibacakan JPU Bagyo Mulyono dalam sidang di PN Surakarta, Rabu (18/11/2026). Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan bulan.

Dalam perkara tersebut, Murdo didakwa memiliki, menyembunyikan, atau menyimpan senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan berbahaya lainnya tanpa hak.

Barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini meliputi satu pucuk senjata api laras panjang jenis BCM buatan Amerika Serikat, dua magasin, serta 40 butir peluru kaliber 5,56 milimeter.