JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa penanggulangan terorisme di Indonesia telah mengedepankan dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan itu disampaikan Tito ketika memberikan kuliah umum berjudul Strategy and Counter Strategy of Terrorist Networks, Case Study Indonesia kepada peserta 12th Terrorism Analyst Training Course di Nanyang Technological University Singapura.

Pada kesempatan itu, Tito menjelaskan, pendekatan penegakan hukum sangat tepat diterapkan di Indonesia dalam iklim demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.

"Pendekatan penegakan hukum telah berhasil merebut simpati publik kepada Pemerintah negara dalam upaya penanggulangan terorisme," kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Rabu (23/1/2019).

Dalam menanggulangi kasus terorisme, Tito menekankan, lembaganya menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan hard power dan soft power. Bahkan, kata Tito, Indonesia dianggap berhasil menanggulangi terorisme oleh dunia.

“Kombinasi antara pendekatan hard power dan soft power tersebut juga dinilai berhasil dan telah menarik berbagai negara asing dan lembaga internasional,” tutur mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Tito menyebut, penanggulangan terorisme di Indonesia mengkombinasikan pendekatan hard power berupa penegakan hukum secara tegas, profesional dan dengan menunjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Kemudian, kata Tito, pendekatan soft power berupa deradikalisasi, kontraideologi, kontraradikalisasi, netralisasi saluran penyebaran ideologi radikal serta netralisasi situasi kondusif terhadap penyebaran ideologi radikal.

“Ini sangat efektif dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia,” ujar mantan Kepala BNPT ini.

Di samping itu, Tito mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang dinilai berhasil mengatasi permasalahan terorisme dengan cara-cara terhormat dan bermartabat di mata dunia.

