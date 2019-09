JAKARTA – Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins turut berduka atas meninggalnya Presiden ke-3 Indonesia, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie.

Owen menyampaikan belasungkawa di Twitternya, Rabu (11/9/2019).

“Belasungkawa terdalam saya kepada keluarga dan kepada bangsa Indonesia atas meninggalnya Presiden ketiga Indonesia. Seorang negarawan dan seorang teman Inggris. Dia akan sangat dirindukan,” tulis Owen.

My deepest condolences to his family and to the Indonesian nation on the death of Indonesia’s third President. A statesman and a friend to the UK. He will be greatly missed. https://t.co/nEIGQHYrRi