JAKARTA - Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kamis (12/9/2019) mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda tanda bela sungkawa menyusul wafatnya Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie.

Foto bendera Inggris yang berkibar setengah tiang diunggah akun Twitter Kedubes Inggris di Twitter

Duta Besar Inggris Owen Jenkins bersama staf Kedubes juga mengunjungi rumah duka Habibie di Patra Kunigan, Jakarta Selatan.

Dubes Inggris Owen Jenkins menyebut Habibie sebagai sahabat Inggris dan seorang negarawan. “Dia akan dirindukan.”

My deepest condolences to his family and to the Indonesian nation on the death of Indonesia’s third President. A statesman and a friend to the UK. He will be greatly missed. https://t.co/nEIGQHYrRi— Owen Jenkins (@DubesInggris) September 11, 2019