ASHKELON – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terpaksa dievakuasi dari panggung kampanyenya setelah roket yang diluncurkan dari Gaza masuk ke sebuah kota di Israel bagian selatan pada Rabu 25 Desember.

Menurut Reuters yang mengutip militer Israel, roket masuk ke Ashkelon, kota yang berjarak 12 km dari Gaza, dan mengatakan roket telah ditembak jatuh oleh kubah besi (iron dome), sistem pertahanan udara.

Namun, Netanyahu harus berlindung sebentar sebelum melanjutkan acara kampanyenya tersebut. Ia dikawal dari panggung oleh pengawal. Laporan mengatakan dia dibawa ke tempat perlindungan setelah sirene berbunyi.

