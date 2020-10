WASHINGTON DC - Ibu Negara Amerika Serikat (AS) Melania Trump mengatakan bahwa dia dan suaminya, Presiden Donald Trump "merasa baik-baik saja" setelah keduanya dites positif untuk virus corona, Jumat (2/10/2020).

Dalam pesan di Twitter, Melania mengatakan bahwa dia akan menjalani karantina dan membatalkan semua pertemuan yang telah dijadwalkan.Dia juga berpesan agar warga AS tetap menjaga diri agar tidak terpapar virus corona.

BACA JUGA: Trump dan Istrinya Dinyatakan Positif Covid-19

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020