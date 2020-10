WASHINGTON DC – Media Amerika Serikat (AS) mengungkapkan kekhawatiran akan bahaya yang dihadapi para jurnalisnya di tengah mewabahnya virus corona di Gedung Putih. Seorang reporter bahkan menyamakan kondisi kerja di Gedung Putih dengan Korea Utara.

"Anda seharusnya tidak mempertaruhkan hidup Anda untuk bekerja di Gedung Putih," kata Analis Keamanan CNN Sam Vinograd dalam cuitan di Twitter pada Senin (5/10/2020). Cuitan itu diunggah Vinograd setelah Sekretaris Pers Gedung Putih, Kayleigh McEnany dan dua stafnya dinyatakan positif virus corona.

BACA JUGA: Trump Pulang dari Rumah Sakit Setelah 3 Malam Dirawat karena Covid-19

McEnany menjadi anggota pemerintahan Trump terbaru yang dinyatakan positif virus tersebut setelah sang Presiden dan Ibu Negara terlebih dahulu didiagnosis positif Covid-19 pada Kamis (1/10/2020).

I felt safer reporting in North Korea than I currently do reporting at The White House. This is just crazy. — Ben Tracy (@benstracy) October 5, 2020