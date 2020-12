WASHINGTON DC – Dua vaksin pertama untuk melawan Covid-19 akan tersedia di Amerika Serikat (AS) sebelum Natal, demikian disampaikan Menteri Kesehatan Alex Azar mengatakan pada Senin (30/11/2020). Komentar itu muncul setelah perusahaan Moderna Inc, dilaporkan akan menjadi pembuat vaksin Covid-19 kedua yang akan menerima otorisasi darurat AS.

Azar mengatakan, penasihat otoritas makanan dan obat-obatan AS, FDA akan bertemu pada 10 Desember untuk mempertimbangkan pemberian izin vaksin COVID-19 di Pfizer Inc. Vaksin itu dapat disetujui dan dikirim dalam beberapa hari, dengan Moderna menyusul satu pekan kemudian.

“Jadi kita bisa melihat kedua vaksin ini keluar dan diterima oleh orang-orang sebelum Natal,” ujar Azar dalam acara ”This Morning” di stasiun televisi CBS.

Sebelumnya, kepala program pengembangan vaksin federal Amerika Serikat (AS), mengatakan vaksin Covid-19 pertama di Negara Paman Sam itu dapat dikirim sebelum perayaan Natal. Hal itu diungkapkan Dr Moncef Slaoui dalam wawancara dengan CNN pada Minggu (22/11/2020).

Komentar itu disampaikan Slaoui hanya dua hari setelah Pfizer dan BioNTech mengajukan permohonan persetujuan penggunaan darurat dari Food and Drug Administration (FDA) untuk vaksin virus corona.

Kedua perusahaan tersebut mengatakan pengujian awal menunjukkan vaksin tersebut tampaknya 95 persen efektif. Angka itu jauh di atas ambang batas yang biasa ditetapkan FDA untuk keadaan darurat.

“Rencana kami adalah untuk dapat mengirimkan vaksin ke lokasi imunisasi dalam waktu 24 jam setelah persetujuan,” kata Slaoui yang mengepalai Operation Warp Speed, program pengembangan vaksin AS.

“Jadi saya berharap, mungkin setelah persetujuan maka pada 11 atau 12 Desember, semoga orang-orang pertama akan diimunisasi di seluruh Amerika Serikat,” katanya dalam program “State of the Union” CNN sebagaimana dilansir Reuters.

