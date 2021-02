MAJALENGKA - Debit air di Bendung Rentang Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat (Jabar) terus mengalami kenaikan. Bahkan, status debit air di Bendung yang mengaliri Majalengka, Indramayu, dan Cirebon itu sudah di level awas.

Data dari Bendung Rentang, Minggu malam (7/2/2021) per pukul 23.00 WIB, debit air di angka 1.210,330 m3 per detik.

Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding satu jam sebelumnya di pukul 22.00 WIB yang berada di angka 1.158,175 m3 per detik.

"Untuk status itu, debit 600 m3 per detik waspada. 900 M3 per detik siaga, dan 1200 m3 per detik, awas. Pukul 23.00 debit di angka1.210,330 m3 per detik, masuk awas," kata koordinator lapangan Bendung Rentang Dadi Supriyadi.

Terkait data tersebut, Dadi mengimbau warga yang tempat tinggalnya dilalui saluran Cipelang, Sindupraja dan Cimanuk untuk lebih waspada lagi.

Terlebuh, cuaca Minggu malam menjelang dini hari masih gerimis.

