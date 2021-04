WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan Pemberitahuan Kesehatan Perjalanan Tingkat 4, tingkat tertinggi, meminta warganya untuk meninggalkan India “segera setelah aman untuk melakukannya. Pemberitahuan itu diumumkan sehubungan dengan meningkatnya pandemi Covid-19, yang menyebabkan terbatasnya akses perawatan medis di negara Asia Selatan itu.

Saran itu datang dengan latar belakang pengumuman dukungan terkait oksigen dan bantuan medis yang diberikan oleh AS ke India.

"Kasus baru dan kematian akibat Covid-19 telah meningkat tajam di seluruh India ke tingkat rekor. Infrastruktur pengujian Covid-19 dilaporkan dibatasi di banyak lokasi. Rumah sakit melaporkan kekurangan pasokan, oksigen, dan tempat tidur untuk Covid-19 dan non-Covid 19 pasien terkait,” demikian pengumuman “Peringatan Kesehatan” dari Departemen Luar Negeri AS.

Disebutkan bahwa bahwa akses ke perawatan medis telah menjadi "sangat terbatas di India karena lonjakan kasus Covid -19".

Situs web Kedutaan Besar AS dan konsulatnya di India dalam peringatan kesehatannya mengatakan bahwa "Warga AS melaporkan ditolak masuk ke rumah sakit di beberapa kota karena kurangnya ruang,"

Warga AS telah diminta untuk memilih penerbangan langsung antara India dan AS yang saat ini beroperasi setiap hari. Sebanyak 14 penerbangan langsung seperti itu dilakukan antara AS dan India saat ini.

"Warga AS yang ingin meninggalkan India harus memanfaatkan pilihan transportasi komersial yang tersedia sekarang." Semua layanan rutin warga negara AS dan layanan visa di Konsulat Jenderal AS, Chennai, ibu kota negara bagian Tamil Nadu, telah dibatalkan.

Level 4 Travel Advisory telah meminta warga AS "untuk tidak bepergian ke India" karena pandemi.

India pada Jumat (30/4/2021) pagi mencatat rekor lonjakan kasus satu hari lagi, dengan 386.452 Covid-19 positif dilaporkan, bersama dengan jumlah kematian tertinggi dalam satu hari, 3.498.

