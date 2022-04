BEIJING - Umat Islam di Taiwan dan Hong Kong memulai puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah pada Minggu (3/4/2022), sama dengan para Muslim di China daratan.

Chinese Muslim Assosiation of Taiwan dan The Islamic Union of Hong Kong, Jumat (1/4/2022) malam, menetapkan 1 Ramadan 1443 H bertepatan dengan tanggal 3 April 2022.

"Kami mengikuti dan mempertimbangkan keputusan PBNU, CMA, dan rukyatul hilal negara tetangga (Jepang), maka PCINU Taiwan memberitahukan bahwa awal Ramadhan 1443 H jatuh pada Ahad, 3 April 2022 M," menurut surat pemberitahuan yang dikeluarkan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Taiwan.

PCINU Taiwan juga menggelar shalat tarawih berjamaah di kantor sekretariat yang berada di kawasan Taipei Main Station.

"Kami imbau warga Nahdliyin untuk tetap mengikuti protokol kesehatan antipandemi Covid-19 dalam melaksanakan aktivitas ibadah selama bulan suci Ramadan di Taiwan," kata Ketua Tanfidziyah PCINU Taiwan Didik Purwanto dalam pernyataan tertulis yang diterima ANTARA Beijing, Sabtu (2/4/2022).

PCINU Taiwan juga mengedarkan jadwal imsak dengan merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh CMA. Demikian halnya dengan The Islamic Union of Hong Kong.

Taiwan dan Hong Kong berada di antara kota-kota yang menjadi tujuan bekerja kalangan migran dari Indonesia. Jumlah pekerja mingran Indonesia di Taiwan diperkirakan mencapai angka 290.000 orang, sedangkan di Hong Kong sekitar 180.000 orang.

