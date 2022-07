WAY KANAN - Polres Way Kanan Polda berhasil mengamankan diduga pelaku curat (pencurian dengan pemberatan) di Dusun Kangkung Baru Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Jum’at (22/7/2022).

Tersangka inisial JW (23) berdomisili di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

BACA JUGA:Nias Selatan Diguncang Gempa M4,9, BMKG: Pusatnya di Zona Megathrust Batu

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra menjelaskan kejadian perkara curat terjadi pada Senin, 18 Juli 2022 pukul 02:30 WIB, pada saat korban keluar rumah.

Sugiyanto pulang ke rumah setelah melaksanakan ronda malam, Sugi melihat pintu rumah bagian samping sudah terbuka.

Setelah itu Sugi masuk ke dalam rumah dan tidak melihat 2 (dua) unit sepeda motor merk honda revo absolut yang ditaruh di dapur rumah sudah tidak ada lagi.

BACA JUGA:Marinir TNI AL Tangkap Enam Intelijen Asing di Kaltara, Ini Penampakannya

Modus pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat lalu masuk melalui rongga atau lobang antara atap dan dinding kamar mandi rumah korban.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian 2 (dua) unit sepeda motor merk honda revo absolut yang satu warna putih Nopol B 3511 BBP dan satunya warna hitam Nopol B 6222 SXV. Tak hanya itu, pelaku juga membawa 1 (satu) buah HP merk vivo v21 warna diamond flare, 1 (satu) buah mesin serkel tangan warna kuning merek moderen, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merek RYU milik korban. BACA JUGA:Tegas dan Keras di Lingkungan Sekolah Masih Abu-abu, KPAI Diminta Bikin Normanya Kronologis penangkapan pada hari Selasa, 19 Juli 2022 pukul 01:00 WIB, Tekab 308 Polsek Way Tuba di back up Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan berhasil melakukan penangkapan tersangka saat berada di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Namun saat akan dilakukan penangkapan tersangka mencoba melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga untuk menghindari hal yang tidak di inginkan kemudian petugas secara tegas melakukan tindakan terukur kepada tersangka JW, yang mengakibatkan luka tembak pada kaki kiri. BACA JUGA:Ayo Main Game Fruit Crush dan Dapatkan Skornya Hanya di Games+! Setelah itu, TSK langsung kami larikan ke rumah sakit terdekat dan setelah mendapatkan pertolongan pertama JW dibawa ke Polsek Way Tuba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” terang Kasatreskrim. Dari tangan TSK turut diamankan pula gagang kunci letter T untuk aksi kejahatan berikut STNK dan sepeda motor honda revo absolut warna hitam No.Pol : B 6222 SXV milik korban. "Sementara jika terbukti bersalah TSK dapat dikenai pasal 363 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun,” ungkapnya.