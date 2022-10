BEIJING - Para arkeolog China telah menemukan tengkorak manusia yang hampir lengkap dari satu juta tahun yang lalu di Provinsi Hubei. Penemuan ini memberikan wawasan penting tentang momen penting dalam sejarah evolusi.

Temuan yang terjadi di daerah Yun, adalah tengkorak manusia paling lengkap pada zaman itu yang pernah terlihat di daratan Eurasia, demikian dilaporkan Hubei Daily, Rabu, (28/9/2022).

Tengkorak itu ditemukan di situs yang sama di mana dua tengkorak lain dengan usia yang sama ditemukan lebih dari 30 tahun yang lalu.

Namun, tidak seperti temuan sebelumnya, yang terdistorsi selama proses fosilisasi, penemuan terbaru hampir lengkap tanpa distorsi yang terlihat.

Sejauh ini, tulang frontal, orbit, dan bagian kepala lainnya telah digali, dengan sisa fosil diperkirakan akan digali sebelum November, demikian dilansir dari South China Morning Post.

Para arkeolog mengharapkan penemuan ini memberikan informasi yang lebih akurat tentang wajah dan tengkorak manusia pada waktu itu, dengan fitur anatomi yang lebih jelas terlihat, serta informasi ilmiah yang signifikan tentang volume otak, tahap evolusi dan karakteristik populasi regional, kata laporan itu.

Lu Chengqiu, kepala tim penggalian dan peneliti di Institut Relik dan Arkeologi Budaya Provinsi Hubei, mengatakan tim telah menemukan sejumlah besar fosil hewan dan peralatan batu di dekat tengkorak tersebut.

"Tengkorak nomor tiga mirip dengan dua yang pertama dalam hal lingkungan pemakaman, sisa-sisa fauna dan karakteristik teknis produk batu, jadi ketiga tengkorak itu harus memiliki usia yang sama," kata Lu kepada surat kabar itu. Dia menambahkan bahwa usia tengkorak akan dikonfirmasi lebih lanjut dengan penanggalan radiokarbon.

Para arkeolog mengatakan penemuan itu memiliki nilai penelitian yang tak tergantikan karena mengisi celah lama dalam evolusi manusia di Asia Timur.

“Ada sangat sedikit fosil manusia yang berusia sekira satu juta tahun. Seperti di Cina dan Asia Timur, satu-satunya yang berusia lebih dari satu juta tahun adalah Manusia Yuanmou, yang berasal dari 1,7 juta tahun yang lalu, dan Manusia Lantian, yang berusia sekira 1,6 juta tahun. hingga 1,2 juta tahun," kata Gao Xing, seorang pemimpin tim di situs arkeologi, kepada penyiar CCTV.

Gao, yang juga seorang peneliti di Institute of Vertebrate Palaeontology and Palaeoanthropology di Chinese Academy of Sciences, mengatakan penanggalan radiokarbon baru menunjukkan bahwa Manusia Peking mungkin berusia sekira 800.000 tahun, dengan Manusia Yunxian di tengahnya.

Fosil manusia purba di daerah Yun, atau Yunxian, telah mengisi kesenjangan evolusi Homo erectus di Asia Timur antara Manusia Yuanmou, Manusia Lantian dan Manusia Peking, menurut CCTV.

Sementara itu, sejumlah besar fosil hewan dan produk batu juga digali di situs tersebut, menunjukkan bahwa orang-orang kuno di daerah Yun adalah pembuat alat dan pemburu yang terampil satu juta tahun yang lalu, menurut para ahli.

"Di lapisan yang sama dengan tengkorak, sejumlah besar fosil mamalia telah digali, sebagian besar adalah badak, gajah, kuda, dan rusa," kata Gao.

Meskipun sebagian besar fosil hewan adalah herbivora besar, beberapa fosil karnivora juga ditemukan, termasuk macan tutul dan harimau, katanya.

Alat-alat batu, mungkin digunakan untuk berburu dan memotong hewan, juga ditemukan.

"Bukti menunjukkan bahwa Manusia Yunxian mengkonsumsi banyak herbivora besar," kata Gao.