HOME NEWS NASIONAL

Sosok Gatot Soebroto, Jenderal TNI yang Namanya Diabadikan Menjadi Nama Jalan di Jakarta

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |06:01 WIB
Sosok Gatot Soebroto, Jenderal TNI yang Namanya Diabadikan Menjadi Nama Jalan di Jakarta
Jenderal Gatot Soebroto (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Nama Jalan Gatot Subroto yang terletak di Jakarta, diambil dari nama seorang tokoh perjuangan militer dalam merebut kemerdekaan yaitu Jenderal Gatot Soebroto. Selain di Jakarta, nama Gatot Subroto juga diabadikan sebagai nama jalan di Makassar, Sulawwesi Selatan (Sulsel).

Lalu, siapakah Gatot Soebroto? Gatot Soebroto merupakan salah satu tokoh pejuang militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Ia dilahirkan pada 10 Oktober 1907 di Banyumas, Jawa Tengah, sebagai putra pertama dari Sajid Joedojoewono.

Jenderal Gatot Soebroto diketahui satu-satunya sosok yang berani memanggil Soeharto dengan sebutan monyet, saat keduanya masih aktif berdinas di kemiliteran. Ternyata sebutan yang diberikan Gatot Soebroto kepada Soeharto yang kala itu menjadi bawahannya bukan tanpa alasan.

Saat itu, baik Soeharto dan Gatot sama-sama masih aktif berdinas di kemiliteran. Keduanya pun merupakan serdadu bentukan tentara kolonial Hindia Belanda (KNIL), di mana panggilan dengan nama binatang adalah hal yang wajar.

Gatot Subroto pernah berteriak memanggil Soeharto Ketika sedang berada di pertempuran Palagan Ambarawa. “Hei monyet, mari ke puncak sini,” terang Gatot kepada Soeharto saat itu. Soeharto yang mendengar hal tersebut pun tidak ingin ambil pusing ataupun marah pada Gatot.

Namun Soeharto yang kemudian menjadi Presiden kedua RI ini tidak merasa sakit hati dengan sebutan tersebut.

Halaman:
1 2
      
