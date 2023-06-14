Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal Penetapan Tersangka Korupsi Emas, Mahfud MD: Yang Benar Sudah Disidik

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |03:39 WIB
Soal Penetapan Tersangka Korupsi Emas, Mahfud MD: Yang Benar Sudah Disidik
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meluruskan informasi soal Kejaksaan Agung RI (Kejagung) yang telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi impor emas.

Mahfud menegaskan, yang betul adalah kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan dengan dua alat bukti yang cukup.

"Sudah disidik, yang benar sudah disidik, kalau disidik itu artinya sudah cukup dua alat bukti, dan sudah dilakukan penggeledahan dan penyitaan, dan tinggal menentukan tersangkanya," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).

Namun menurut Mahfud, sejatinya penyidikan dilakukan ketika sudah ada tersangka atau pelaku yang melakukan tindak pidana.

"Sebenarnya biasanya kalau disidik itu sudah pasti ada tersangkanya, tidak mungkin tidak ada yang melakukan, karena bukti sudah cukup," katanya.

"Tepatnya sudah disidik, sudah digeledah, dan kalau sudah disidik itu sudah ada dua alat bukti yang cukup, tinggal ini mau si A, si B, si C saya sudah melihat pola catur yang mana yang duluan, nanti aja," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
