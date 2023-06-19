Koopssus dan Kopassus, Apa Perbedaan Pasukan Khusus TNI yang Mematikan Ini ?

JAKARTA – TNI memiliki banyak pasukan khusus dalam menjaga NKRI. Dua di antaranya, Komando Operasi Khusus (Koopssus) dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Keduanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Bahkan, dari structural sangat jauh berbeda.

Kopassus di bawah naungan TNI AD. Sementara Koopssus, merupakan satuan khusus yang terdiri dari gabungan matra TNI.

Untuk lebih jelasnya, melansir sindonews, berikut perbedaan Koopssus dengan Kopassus:

Komando Pasukan Khusus (Kopassus)

Kopassus merupakan pasukan elite yang bernaung di bawah matra TNI AD. Bertugas membantu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kopassus telah aktif sejak 16 April 1952.

Pembentukan Kopassus dipelopori pemberontakan yang timbul oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Republik Maluku Selatan (RMS).

Peristiwa inilah yang akhirnya mengilhami Letkol Slamet Riyadi untuk mempelopori pembentukan suatu satuan pemukul yang dapat digerakan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran di medan yang bagaimanapun beratnya.

Setelah gugurnya Letkol Slamet Riyadi pada salah satu pertempuran di sekitar Kota Ambon, gagasan ini selanjutnya dilajutkan oleh Kolonel AE Kawilarang. Melalul Instruksi Panglima Tentara dan Teritorium III No.55/Instr/PDS/52 tanggal 16 April 1952 terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium III yang merupakan cikal bakal "Korps Baret Merah".

Sebagai Komandan pertama dipercayakan kepada Mayor Moch Idjon Djanbi, mantan Kapten KNIL yang pernah bergabung dengan Korps Speciale Troopen dan pernah bertempur dalam perang dunia II.

Dalam perjalanan selanjutnya satuan ini beberapa kali mengalami perubahan nama di antaranya Kesatuan Komando Angkatan Darat (KKAD) pada tahun 1953, Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) pada tahun 1952, selajutnya pada tahun 1955 berubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).