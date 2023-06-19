Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Abdul Khaliq Paparkan Tiga Keutamaan Puasa Sunah Dzulhijjah, Ini Penjelasannya

Awaludin , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:10 WIB
Abdul Khaliq Paparkan Tiga Keutamaan Puasa Sunah Dzulhijjah, Ini Penjelasannya
Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo, Abdul Khaliq (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menjelaskan beberapa keutamaan berpuasa sunah di bulan Dzulhijjah.

Menurutnya, Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT dan memiliki keutamaan dibandingkan dengan bulan lainnya.

Abdul Khaliq Ahmad -yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- menyebutkan, ada tiga keutamaan berpuasa di Dzulhijjah.

Pertama, dilipatgandakan pahala bagi siapa yang berpuasa di Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari yang Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.

"Satu hari berpuasa di dalamnya setara dengan 10 tahun berpuasa, satu malam mendirikan salat malam setara dengan salat pada malam Lailatul Qadar," kata Khaliq, Senin (19/6/2023).

Kedua, keutamaan berpuasa di bulan Dzulhijjah adalah penghapusan dosa. Rasulullah SAW bersabda, puasa di bulan Dzulhijjah pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang.

"Artinya puasa Arafah pada 8 Dzulhijjah itu bisa menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi dua tahun kita dihapuskan dosanya yang telah dan akan," ujar Khaliq.

"Itu keutamaan dari berpuasa di bulan Dzulhijjah khususnya pada tgl 9 Dzulhijjah atau pada hari Arafah," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement