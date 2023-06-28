Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perbaiki Berkas Bacaleg, Perindo Kota Serang Siap Rebut 1 Fraksi di DPRD

Igoy Cavelera , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |04:08 WIB
Perbaiki Berkas Bacaleg, Perindo Kota Serang Siap Rebut 1 Fraksi di DPRD
Partai Perindo Kota Serang. (Foto: Igoy Cavalera)
A
A
A

SERANG - DPD Partai Perindo Kota Serang terus berbenah agar memuluskan langkahnya di Pemilu 2024. Salah satunya dengan mengadakan Rapat Konsolidasi Berkas Bacaleg pasca Vermin KPU, di kantor mereka di kawasan Palima, Curug, Kota Serang, Banten, Selasa (27/6/2023) siang.

Dalam kesempatan ini, rapat dihadiri langsung Ketua DPD Partai Perindo Kota Serang Heri Yudharsa dan Sekretaris DPD Idam Muksin serta seluruh Bacaleg Kota Serang.

Heri mengatakan, rapat ini adalah untuk perbaikan berkas untuk diajukan ke KPU Kota Sernag sebelum batas akhir yang ditetapkan KPU yaitu 9 Juli 2023 mendatang.

Anang Iskandar Santap Nikmatnya Bakso Penerima Bantuan Gerobak Perindo di Surabaya 

"Alhamdulillah, seluruh bacaleg Partai Perindo Kota Serang hadir dan siap memperbaiki kekurangan berkas yang akan disampaikan ke KPU," ujarnya kepada wartawan.

Salam rapat ini, Heri juga menegaskan kepada tim DPD dan Bacaleg agar benar-benar memeriksa kelengkapan  berkas.

"Karena jika ada yang kurang lengkap, akan makan banyak waktu dan lainnya untuk membereskan. Dan yang rugi adalah bacaleg sendiri," jelasnya.

Namun, pihaknya siap membuka pintu 24 jam bagi bacaleg yang butuh bantuan dan konsultasi mengenai persyaratan semua.

"Kami harap, dengan berkas yang lengkap, para bacaleg bisa fokus menyiapkan strategi lainnya ketika tahapan selanjutnya dari KPU," jelas Heri.

