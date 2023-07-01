Kisah Jusuf Manggabarani Kebal Senjata saat Duel dengan Beking Preman

JAKARTA - Komjen (Purn) Jusuf Manggabarani merupakan sosok polisi yang serius dan dingin, tapi 'nyeleneh'. Ia berpengalaman bertugas di daerah konflik.

Jusuf memulai kariernya di kepolisian setelah lulus Akabri pada 1975. Pria kelahiran Gowa Sulawesi Selatan, 11 Februari 1953 ini terkenal berani dalam menghadapi tindak kriminal.

Banyak jabatan penting di Polri, mulai dari tingkat polsek hingga mabes Polri pernah diembannya.

Sebelum diangkat sebagai Wakapolri pada 2010 mendampingi Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jusuf pernah menjadi Kapolda Sulawesi Selatan. Ia dipercaya menangani daerah rawan konflik.

Ia sempat menjabat sebagai Dansat Brimob, Kapolda Nanggroe Aceh Darusslam (NAD), hingga Kadiv Propam, dan Irwasum.

Nama Jusuf banyak dikenal orang karena kisah dirinya yang kebal senjata. Kisa ini bermula ketika Jusuf ditugaskan menyelesaikan konflik di Palopo, Sulawesi Selatan.

Melansir pemberitaan Okezone, saat itu, Jusuf menghadapi Sukri yang dikenal sebagai orang yang berkuasa di daerah itu selama 16 tahun.

Pada saat itu tak ada polisi yang mau menerima tantangan Sukri dalam untuk baku tembak dari jarak dekat.

Namun, berbeda dengan Jusuf. Dengan berani ini Jusuf yang saat itu berpangkat Komisaris Besar (Kombes) menerima tantangan tersebut.