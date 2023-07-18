Gagalkan Peredaran 36 Kg Sabu, Polisi Ungkap Pelaku Ubah Suara dari Pria Jadi Wanita

JAKARTA - Polisi menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 36 kilogram (kg) yang dibungkus dalam kemasan kopi asal Amerika bernama 'Bluebeard'. Pengendali sabu 36 kg tersebut melakukan sejumlah modus dalam mengedarkan narkoba tersebut, termasuk dengan mengubah suara asli laki-lagi menjadi perempuan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto mengungkapkan modus pertama yakni dengan skema 'putus rantai'. Hal ini agar polisi tidak bisa mengungkap sampai ke bandarnya.

"Modus dari pelaku ini lebih pintar. Karena mereka mengupayakan putus rantai. Jadi seolah-olah si tersangka ini menerima barang, tetapi dia tidak tahu siapa yang mengirimnya," kata Karyoto dalam konferensi pers, Senin (17/7/2023).

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan modus baru juga dilakukan pengendali narkoba tersebut. Pengendali yang kini masih diburu itu menggunakan modus mengubah suaranya dari pria ke wanita.

"Perlu diketahui jaringan pengendali dari pengungkapan ini melakukan aksinya menggunakan voice changer, yaitu mengubah suara laki-laki menjadi suara perempuan," tuturnya.

Trunoyudo mengungkapkan hal itu dilakukan untuk mengelabuhi polisi agar identitasnya tidak terungkap. Meski begitu, polisi terus mengejar pengendali jaringan narkoba tersebut sampai ke akar-akarnya.

"Modus pengelabuan tersangka pengendali untuk mengungkap identitasnya," tuturnya.