Jejak Karier Militer Henri Alfiandi, Kepala Basarnas yang Terjerat OTT KPK

JAKARTA – Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi menjadi sorotan setelah terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan ini. Nyatanya, sebelum menjabat sebagai kepala Basarnas, Henri telah menjabat sejumlah posisi penting kemiliteran Indonesia.

Henri merupakan jebolan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1988. Setelah lulus dari pendidikan militer, Henri bertugas menjadi Pa Dp Gubernur AAU dengan pangkat Letnan Dua.

Dia kemudian naik pangkat menjadi Letnan Satu dan dipindah tugaskan menjadi Pa Anggota Skadud 11 Lanud Sultan Hasanudin.

Henri juga pernah ditugaskan di luar negeri sebagai anggota dari kontingen Elang Indopura VIII,IX,XI, Simulator A-4 di Singapura dan FWG Elang INDOPURA.

Pada 1994, Henri menerima kenaikan pangkat menjadi kapten dan pada Juli 1995 dipindahkan sebagai Dan Flight Ops A Skadud 11 Lanud Sultan Hasanudin. Selama berpangkat kapten, Henri sempat dua kali mengalami perubahan jabatan. Yaitu sebagai Pa Instruktur Penerbang Lanud Adisutjipto (1996) dan Pa Pok Instruktur Skadud 12 Lanud Pekanbaru (1997).