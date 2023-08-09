Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Gelar Rakor Konsolidasi Jateng dan DIY, HT: 3 Provinsi Harus Diprioritaskan

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:53 WIB
Partai Perindo Gelar Rakor Konsolidasi Jateng dan DIY, HT: 3 Provinsi Harus Diprioritaskan
Ketum Partai Perindo HT hadiri rakor konsolidasi di Jateng dan DIY (Foto: Eka Setiawan/MNC)
SEMARANG – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar rapat koordinasi (rakor) dan konsolidasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Anggota DPRD dan Bacaleg se-Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Semarang, Selasa (8/8/2023).

Pada kegiatan tersebut, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menargetkan dua digit di DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota. Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, terus berjuang untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

Menurut HT, wilayah Jawa Tengah dan DIY adalah provinsi dengan jumlah terbesar jumlah kursi di DPR RI setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

 BACA JUGA:

“Jadi tiga ini harus betul-betul diberikan prioritas supaya perolehan suaranya maksimal di semua tingkat. Targetnya sederhana tapi tinggi, yaitu dua digit di DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota,” ujar HT.

Partai Perindo, yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, sebut HT, menargetkan meraup suara maksimal di provinsi-provinsi yang disebutkan tersebut.

