5 Fakta Kebakaran Laboratorium IPB yang Sebabkan Mahasiswi S2 Meninggal Dunia

BOGOR - Mahasiswi Pascasarjana S2 Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Laila Atika Sari, meninggal dunia. Laila meninggal akibat kebakaran di ruang laboratorium kampus tersebut.

Berikut fakta-faktanya:

1. Peristiwa terjadi Jumat

Rektor IPB University, Arif Satria mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 18 Agustus 2023. Laila diketahui sedang berada di dalam laboratorium untuk melaksanakan penelitian S2-nya.

"Mahasiswa tersebut sedang melakukan analisis lemak bahan pakan dengan metode soxlet," kata Arif dalam keterangannya, Minggu (20/8/2023).

2. Kebakaran menyambar Laila

Sekira pukul 16.00 WIB, terjadi kebakaran di ruang tersebut dan juga mengenai Laila. Mahasiswa lain yang berada di sekitar laboratorium membantu memadamkan api dan menolong Laila.

"Selanjutnya dibawa dengan ambulans IPB ke RS Medika Darmaga untuk mendapatkan pertolongan," jelasnya.

3. Laila meninggal

Dari dokter yang menangani menyampaikan bahwa pasien perlu dirujuk ke rumah sakit lain. Malam itu, tim IPB dan keluarga sepakat membawa Laila ke RSCM untuk mendapat perawatan lebih intensif.

"Setelah mendapat penanganan intensif dari tim dokter RSCM, Sabtu 19 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Laila Atika Sari meningal dunia. Almarhumah akan dikebumikan di Serang," ungkapnya.