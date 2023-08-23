Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Jenderal Dulunya Penulis Pidato KSAD Jadi Atasan Panglima TNI

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |08:03 WIB
Kisah Jenderal Dulunya Penulis Pidato KSAD Jadi Atasan Panglima TNI
Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono semasa muda (Foto: Instagram @presidenyudhoyonalbum)
A
A
A

JAKARTA - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lulusan terbaik Akademi Militer 1973 karier militernya mentok sebagai kepala staf teritorial ABRI dengan pangkat letnan jenderal pada 1998-1999. Ia memang sempat gagal menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD ).

Nasib berkata lain, SBY juga menjadi atasan Panglima TNI. Bahkan, Kapolri sekalipun. Ia menjadi Presiden Republik Indonesia pada periode 2004-2009 dan 2009-2014.

Melansir sindonews, mpian SBY menjadi KSAD pernah musnah karena Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kala itu (1999) lebih memilih Jenderal TNI Tyasno Sudarto untuk menjadi orang nomor satu di matra Angkatan Darat.

Panglima TNI memang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekam Jejak SBY

SBY banyak dikenal sebagai 'jenderal di balik meja'. Predikat sebagai perwira intelektual membawanya pada banyak jabatan sebagai sosok pemikir strategis di TNI.

Semasa masih perwira menengah, perain lencana Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama itu juga diandalkan KSAD dan wakil KSAD sebagai pembuat naskah pidato.

Mendiang Ani Yudhoyono, istri SBY mengisahkan paruh pertama dekade 90-an merupakan jalan mulus bagi karier suaminya. SBY menjadi perwira koordinator staf ahli Dinas Penerangan TNI AD.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kisah Jenderal TNI SBY TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186853/ksal_laksamana_muhammad_ali-bCqS_large.jpg
TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement