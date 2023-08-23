Kisah Jenderal Dulunya Penulis Pidato KSAD Jadi Atasan Panglima TNI

JAKARTA - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lulusan terbaik Akademi Militer 1973 karier militernya mentok sebagai kepala staf teritorial ABRI dengan pangkat letnan jenderal pada 1998-1999. Ia memang sempat gagal menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD ).

Nasib berkata lain, SBY juga menjadi atasan Panglima TNI. Bahkan, Kapolri sekalipun. Ia menjadi Presiden Republik Indonesia pada periode 2004-2009 dan 2009-2014.

Melansir sindonews, mpian SBY menjadi KSAD pernah musnah karena Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kala itu (1999) lebih memilih Jenderal TNI Tyasno Sudarto untuk menjadi orang nomor satu di matra Angkatan Darat.

Panglima TNI memang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekam Jejak SBY

SBY banyak dikenal sebagai 'jenderal di balik meja'. Predikat sebagai perwira intelektual membawanya pada banyak jabatan sebagai sosok pemikir strategis di TNI.

Semasa masih perwira menengah, perain lencana Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama itu juga diandalkan KSAD dan wakil KSAD sebagai pembuat naskah pidato.

Mendiang Ani Yudhoyono, istri SBY mengisahkan paruh pertama dekade 90-an merupakan jalan mulus bagi karier suaminya. SBY menjadi perwira koordinator staf ahli Dinas Penerangan TNI AD.