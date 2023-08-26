Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakti Kesehatan dan Sosial Altar 89, Kapolri: Bukti Sinergisitas TNI-Polri Hadir di Masyarakat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |14:10 WIB
Bakti Kesehatan dan Sosial Altar 89, Kapolri: Bukti Sinergisitas TNI-Polri Hadir di Masyarakat
Kapolri dan Panglima TNI gelar bakti kesehatan (Foto : Istimewa)
A
A
A

TASIKMALAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menghadiri kegiatan bakti kesehatan dan sosial yang diselenggarakan oleh alumni Akabri 1989 (Altar 89) dalam rangka 34 tahun pengabdian di Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Jadi, dari tadi pagi saya bersama Pak Panglima mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial oleh Altar 89 yang dilaksanakan hampir di semua wilayah," kata Sigit dalam kegiatan tersebut, Sabtu (26/8/2023).

Sigit mengungkapkan, kegiatan bakti kesehatan dan sosial yang dilaksanakan Altar 89 ini merupakan wujud nyata dari terbentuknya sinergisitas dan soliditas TNI-Polri untuk negara, bangsa dan masyarakat.

"Terima kasih atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan ini bukti soliditas dan sinergisitas TNI-Polri untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat wujudkan Indonesia maju," tegas Sigit.

Menurut Sigit, seluruh jajaran TNI-Polri harus terus melakukan serta melanjutkan kegiatan positif yang menyentuh langsung lapisan masyarakat. Pasalnya, TNI dan Polri harus selalu hadir ditengah-tengah masyarakat, terutama yang membutuhkan.

"Tentunya kegiatan hari ini kita berikan apresiasi yang luar biasa. Mohon bisa diteruskan dan diikuti oleh seluruh jajaran dari TNI-Polri yang ada. Sehingga TNI-Polri selalu hadir untuk masyarakat," ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit menyoroti soal dihadirkannya Alutsista milik TNI-Polri dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan pengamatannya, masyarakat, terutama anak-anak sangat antusias untuk melihat lebih dekat Alutsista itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement