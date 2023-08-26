Bakti Kesehatan dan Sosial Altar 89, Kapolri: Bukti Sinergisitas TNI-Polri Hadir di Masyarakat

TASIKMALAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menghadiri kegiatan bakti kesehatan dan sosial yang diselenggarakan oleh alumni Akabri 1989 (Altar 89) dalam rangka 34 tahun pengabdian di Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Jadi, dari tadi pagi saya bersama Pak Panglima mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial oleh Altar 89 yang dilaksanakan hampir di semua wilayah," kata Sigit dalam kegiatan tersebut, Sabtu (26/8/2023).

Sigit mengungkapkan, kegiatan bakti kesehatan dan sosial yang dilaksanakan Altar 89 ini merupakan wujud nyata dari terbentuknya sinergisitas dan soliditas TNI-Polri untuk negara, bangsa dan masyarakat.

"Terima kasih atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan ini bukti soliditas dan sinergisitas TNI-Polri untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat wujudkan Indonesia maju," tegas Sigit.

Menurut Sigit, seluruh jajaran TNI-Polri harus terus melakukan serta melanjutkan kegiatan positif yang menyentuh langsung lapisan masyarakat. Pasalnya, TNI dan Polri harus selalu hadir ditengah-tengah masyarakat, terutama yang membutuhkan.

"Tentunya kegiatan hari ini kita berikan apresiasi yang luar biasa. Mohon bisa diteruskan dan diikuti oleh seluruh jajaran dari TNI-Polri yang ada. Sehingga TNI-Polri selalu hadir untuk masyarakat," ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit menyoroti soal dihadirkannya Alutsista milik TNI-Polri dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan pengamatannya, masyarakat, terutama anak-anak sangat antusias untuk melihat lebih dekat Alutsista itu.