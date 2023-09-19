Vihara Avolokitesvara di Sibolga Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

SIBOLGA - Vihara Avolokitesvara di Jalan S Parman, Kota Sibolga, Sumatera Utara, terbakar pada Senin (18/9/2023) malam. Kebakaran itu diduga disebabkan korsleting listrik.

Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan dua unit mobil PDAM Kota Sibolga dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

Keterangan warga sekitar, kebakaran diketahui terjadi pukul 22.00 WIB. Api pertama kali terlihat dari ruangan tengah vihara.

Banyaknya benda yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat menjalar.

"Yang terbakar bagian gudang dan meludeskan semua barang-barang keperluan vihara," kata pengurus Vihara Avolokitesvara, Margono saat ditemui.