Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hendak Salip Truk, Pemotor di Lampung Timur Tewas Tertabrak

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:26 WIB
Hendak Salip Truk, Pemotor di Lampung Timur Tewas Tertabrak
TKP kecelakaan pemotor di Lampung Timur (Foto: dok polisi)
A
A
A

 

LAMPUNG TIMUR - Satu orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur (Jalintim), Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur, Kamis (21/9/2023) sekitar pukul 09.30 WIB.

Kecelakaan tersebut melibatkan truk Hino bernomor polisi BH 8642 AO dengan sepeda motor Honda Revo bernomor polisi A 3940 TJ.

Saat dikonfirmasi, Kasat Lantas Polres Lampung Timur Iptu Bima Alief membenarkan insiden kecelakaan tersebut.

"Iya, benar tadi pagi sekitar pukul 09.30 WIB," ujar Bima saat dikonfirmasi, Kamis malam.

Bima menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan itu berawal saat sepeda motor yang dikendarai VA (23) berboncengan dengan NK melaju dari arah Labuhan Maringgai menuju Way Jepara.

"Saat tiba di TKP jalan yang menikung, sepeda motor hendak mendahului truk lainnya, namun tiba-tiba dari arah berlawanan datang Truk Hino. Pengendara motor tersebut tidak dapat menghindar, sehingga terjadi kecelakaan," jelas Bima.

Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor VA warga Desa Pempen, Kecamatan Gunung Pelindung mengalami luka berat dan meninggal dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056/kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759/kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192702/atlet-gbjy_large.jpg
Tragis, 2 Atlet Terjun Payung Tewas Jatuh dari Ketinggian 10.000 Kaki di Pangandaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520/anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement