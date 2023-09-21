Hendak Salip Truk, Pemotor di Lampung Timur Tewas Tertabrak

LAMPUNG TIMUR - Satu orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur (Jalintim), Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur, Kamis (21/9/2023) sekitar pukul 09.30 WIB.

Kecelakaan tersebut melibatkan truk Hino bernomor polisi BH 8642 AO dengan sepeda motor Honda Revo bernomor polisi A 3940 TJ.

Saat dikonfirmasi, Kasat Lantas Polres Lampung Timur Iptu Bima Alief membenarkan insiden kecelakaan tersebut.

"Iya, benar tadi pagi sekitar pukul 09.30 WIB," ujar Bima saat dikonfirmasi, Kamis malam.

Bima menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan itu berawal saat sepeda motor yang dikendarai VA (23) berboncengan dengan NK melaju dari arah Labuhan Maringgai menuju Way Jepara.

"Saat tiba di TKP jalan yang menikung, sepeda motor hendak mendahului truk lainnya, namun tiba-tiba dari arah berlawanan datang Truk Hino. Pengendara motor tersebut tidak dapat menghindar, sehingga terjadi kecelakaan," jelas Bima.

Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor VA warga Desa Pempen, Kecamatan Gunung Pelindung mengalami luka berat dan meninggal dunia.