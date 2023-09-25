Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Dirampok, Pasangan Suami Istri Tewas Bersimbah Darah di Kalbar

Uun Yuniar , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |02:12 WIB
Diduga Dirampok, Pasangan Suami Istri Tewas Bersimbah Darah di Kalbar
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

KALBAR - Sepasang suami istri di Gang Sakura, Jalan Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat ditemukan tewas dalam keadaan bersimbah darah pada Minggu 24 September 2023 malam.

Dugaan sementara, kedua korban yang sudah berusia di atas 60 tahun itu menjadi korban perampokan. Peristiwa itu menggegerkan warga setempat.

Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) sementara, di tubuh kedua korban ditemukan luka tusukan.

Penemuan kedua korban ini bermula dari sang anak yang hendak mengunjungi kedua orangtuanya setiap sore hari guna mengantarkan makanan.

Namun, saat anak korban memanggil kedua orangtuanya tidak ada jawaban dari dalam rumah. Sehingga anak korban memanggil warga guna melihat kondisi di dalam rumah.

Setelah atap rumah dibongkar secara paksa, warga melihat kedua pasangan suami istri ini dalam keadaan bersimbah darah. Sehingga anak korban dibantu warga kemudian membuka pintu dengan paksa.

Halaman:
1 2
      
