Turnamen e-Sport MLBB Pemuda Perindo Selesai Digelar, Total Hadiah Rp5,5 Juta Selesai Dibagikan

DEPOK - Pemuda Partai Perindo mengajak generasi milenial untuk tidak malu terjun ke politik melalui ajang turnamen Mobile Legend Bang-Bang (MLBB) yang dihelat dua hari 23-24 September 2023 di Interaksi Space, Jalan Raya Margonda, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Adapun keluar sebagai juara turnamen Pemuda Perindo yang perdana digelar yakni tim Garuda Elite 1.

Ketua Pelaksana sekaligus Bendahara DPD Pemuda Perindo Depok, Riza Haris mengucap syukur bahwa turnamen dengan total hadiah Rp5,5 juta dapat dihelat dan berjalan dengan lancar.

"Alhamdulillah sudah selesai Turnamen Pemuda Perindo bidang Mobile Legend yang berjalan dua hari dari kemarin dengan total 32 tim dan total hadiah Rp5,5 Juta alhamdulillah sudah selesai dan berjalan lancar," kata Riza kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (24/9/2023).

Riza pun berharap Partai Perindo yang diketuai Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 itu dapat menghelat turnamen e-Sport lainnya.

"Kita berharap dari semua pemenang bisa mensupport mereka ke depan karena kita juga ingin melebarkan sayap ke dunia e-sport mungkin hari ini terlaksana Mobile Legend. Semoga gim lain yang masuk ke dalam e-sport bisa jadi rangkaian acara selanjutnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Riza sebagai anggota sayap Pemuda Perindo itu pun menegaskan turnamen yang dihelat bertujuan mengedukasi anak muda soal politik yang tidak sekedar nyaleg hingga bahas kejelekan lawan.