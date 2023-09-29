4 Fakta Kebakaran di Gambir Tewaskan Dua Orang, Satu Tertidur di Lantai 2

JAKARTA - Kebakaran yang melanda bangunan semi permanen yang terjadi di Jalan Setia Kawan, RT 02 RW 07, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/9/2023).

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa kebakaran tersebut:

1. Menewaskan 2 Orang

Sebanyak dua orang meninggal dunia akibat kebakaran tersebut.

"Dua jiwa (Meniggal Dunia) jenis kelamin perempuan," ujar Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal saat dikonfirmasi.

2. Salah Satu Korban Tertidur di Lantai 2

Korban adalah, P (21), menurut keterangan polisi dirinya tengah tertidur di lantai dua. Sementara itu, korban lainnya yakni TR (31) sedang berada di meja tempat melayani tamu.

"Korban TR berada di bawah, persis di meja keseharian yang bersangkutan memberikan pelayanan. Kemudian satu lagi di atas, di kamar. Posisinya sementara (diketahui) sedang tidur," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin kepada wartawan di lokasi kejadian.

3. Akibat Gas Bocor

Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 13.00 WIB, yang diduga diakibatkan oleh kebocoran gas dari salah satu ruko warteg yang mengalami kebocoran gas.

"Terindikasi penyalaan api berawal dari rumah makan yang diduga mengalami kebocoran gas secara tiba-tiba api membesar dan langsung merambat ke ruko samping yaitu ruko fotocopy," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal dalam keterangannya.