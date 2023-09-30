Murid SDN di Jaksel Tewas Terjatuh, Partai Perindo: Tingkatkan Peran Ortu dan Guru dalam Pencegahan

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati mendorong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tewasnya R murid kelas VI dari lantai empat Gedung SDN Petukangan Utara 06, Jakarta Selatan.

"Ada kemungkinan sebelumnya terjadi perundungan terhadap korban. Oleh karena itu, pihak kepolisian harus segera mengusut tuntas kasus ini," kata Ike kepada wartawan, Jumat (29/9/2023).

Menurutnya, kepala sekolah, guru hingga murid harus diperiksa semua agar kasus ini semakin terbuka. "Sehingga motif korban melakukan bunuh diri dapat terungkap," ujar Ike.

Ike --yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II itu -- mewanti agar jangan sampai kasus ini ditutup-tutupi demi menjaga citra sekolah maupun citra dinas pendidikan setempat.

Sebab, dalam keterangan sebelumnya disebutkan jika korban jatuh terpeleset, bukan bunuh diri. Namun, setelah ditelusuri ternyata korban melakukan aksi bunuh diri.

"Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini menjadi penting untuk dilakukan dengan segera. Jika benar telah terjadi perundungan, maka kepala sekolah harus diberikan sanksi akibat lalai dan tidak bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa di sekolah tersebut," jelasnya.