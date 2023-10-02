Kronologi Oknum Massa Bakar Rumput Stadion Kanjuruhan Usai Doa Bersama

MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turun tangan menangani kebakaran di Stadion Kanjuruhan. Peristiwa kebakaran stadion tersebut terjadi usai peringatan satu tahun tragedi Kanjuruhan dengan doa bersama.

Staf BPBD Malang Sariyanto membenarkan bila aksi pembakaran Stadion Kanjuruhan terjadi pada, Minggu 1 Oktober 2023, malam. Aksi pembakaran ini terjadi sekitar pukul 22.00 WIB hingga menjelang tengah malam.

"Yang dibakar tumpukan rumput yang kering," kata Sariyanto saat dikonfirmasi pada Senin pagi (2/10/2023).

Sariyanto menjelaskan, awalnya para oknum massa itu bernyanyi-nyanyi di sekitar tribun VIP stadion. Namun entah bagaimana ceritanya mereka lantas merusak pagar dan rerumputan stadion.

"Banyak sekali (massanya) sambil bernyanyi di tribun terus bakar rumput yang ada di dalam Kanjuruhan dan merusak pagar proyek," kata dia.

Api yang terbakar membuat petugas BPBD dan pemadam kebakaran (damkar) yang sudah bersiaga dengan mobil langsung bergerak usai oknum massa melakukan aksinya. Proses pembasahan pun dilakukan hingga menjelang Minggu tengah malam.

"Sudah padam, semalam sampai tengah malam pembasahan," pungkasnya.