Warga Jaksel Dapat Bantuan Kursi Roda dari Bacaleg Partai Perindo: Sudah Bisa Jalan-Jalan Lagi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Perindo Sekaligus Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan Diska Resha Putra memberikan bantuan kursi roda kepada warga di kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Salah seorang warga penerima bantuan kursi roda bernama Mursalim mengatakan dirinya sangat terbantu sekali atas bantuan tersebut.

BACA JUGA: Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Serahkan Bantuan Kursi Roda untuk Warga Jagakarsa

"Saya mengucap terima kasih kepada Partai Perindo dan bapak Diska, terima kasih banyak sudah membantu saya ngasih kursi roda, sudah bisa jalan-jalan saya," kata Mursalim di kediamannya di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023).

Mursalim yang sudah menderita sakit sejak 2018 harus merelakan kakinya diamputasi karena penyakit diabetes ya g menyerangnya. Oleh karenanya dengan kondisinya sekarang, ia sangat terbantu dengan adanya bantuan kursi roda.

"Saya sangat terbantu, sangat terbantu," imbuhnya.