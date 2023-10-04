Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Serahkan Bantuan Kursi Roda untuk Warga Jagakarsa

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |15:46 WIB
Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Serahkan Bantuan Kursi Roda untuk Warga Jagakarsa
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Perindo Sekaligus Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan Diska Resha Putra menyerahkan bantuan kursi roda untuk warga di Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Diska bercerita awalnya ia mendapatkan informasi dari warga kalau ada salah satu warga di Kelurahan Ciganjur yang membutuhkan kursi roda.

"Saat ini beliau juga mengalami musibah, jadi beliau lagi sakit, juga karena butuh kursi roda alhamdulillah juga karena kita ada rizki bisa membagi kepada mereka," kata Diska saat ditemui di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023).

Diska menjelaskan salah seorang warga bernama Mursalim mengalami musibah terjatuh dan terluka, namun karena yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit diabetes, lukanya semakin membesar dan diharuskan melakukan amputasi kaki.

"Saya dapat cerita dari warganya jadi jatuh luka terus dikasih air hangat untuk dibersihkan tapi tahu-tahu ada musibah jadi makin lama makin melebar karena beliau juga ada indikasi sakit diabetes kering," jelasnya.

Diska berharap kursi roda yang diberikan bisa bermanfaat dan memudahkan Mursalim untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement