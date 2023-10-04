Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Serahkan Bantuan Kursi Roda untuk Warga Jagakarsa

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Perindo Sekaligus Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan Diska Resha Putra menyerahkan bantuan kursi roda untuk warga di Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Diska bercerita awalnya ia mendapatkan informasi dari warga kalau ada salah satu warga di Kelurahan Ciganjur yang membutuhkan kursi roda.

"Saat ini beliau juga mengalami musibah, jadi beliau lagi sakit, juga karena butuh kursi roda alhamdulillah juga karena kita ada rizki bisa membagi kepada mereka," kata Diska saat ditemui di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023).

Diska menjelaskan salah seorang warga bernama Mursalim mengalami musibah terjatuh dan terluka, namun karena yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit diabetes, lukanya semakin membesar dan diharuskan melakukan amputasi kaki.

"Saya dapat cerita dari warganya jadi jatuh luka terus dikasih air hangat untuk dibersihkan tapi tahu-tahu ada musibah jadi makin lama makin melebar karena beliau juga ada indikasi sakit diabetes kering," jelasnya.

Diska berharap kursi roda yang diberikan bisa bermanfaat dan memudahkan Mursalim untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari.