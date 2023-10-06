Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bantu 250 Liter Minyak ke Warga Depok, Bacaleg Rere Tati: Perindo Beri Bukti Bukan Janji!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |16:41 WIB
Bantu 250 Liter Minyak ke Warga Depok, Bacaleg Rere Tati: Perindo Beri Bukti Bukan Janji!
Bacaleg Perindo sosialisasi KTA Perindo berasuransi (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Perindo Jawa Barat, Rere Tati Sri Hardina bersama persatuan relawan ibu-ibu (Peri) Partai Perindo dan Baja Perindo Kota Depok blusukan sosialisasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi, bagikan kursi 50 buah dan 250 liter minyak goreng kemasan di RT 4 RW 2, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (6/10/2023).

"Kegiatan hari ini bersama Baja Perindo sosialisasi KTA berasuransi dan sekaligus door to door ke wilayah RT 4 RW 2, Rangkapan Jaya Baru. Kami juga menyerahkan bantuan lain berupa kursi untuk masyarakat sekitar 50 buah. Kalau jumlah minyak sekitar 250 liter dan sekaligus menyosialisasikan KTA Asuransi sebanyak 200 KTA," kata Rere saat ditemui di lokasi.

Bacaleg Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas itu menjelaskan bantuan kursi sangat bermanfaat untuk kegiatan masyarakat ke depannya.

"Macam macam ya biasanya di wilayah ini untuk keramaian, meninggal dunia, atau keperluan warga lainnya disini kegiatan masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, Bacaleg muda dari Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu berharap dalat terus menyentuh langsung masyarakat dengan cara blusukan. Ia juga menyebut Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu memberikan bukti tidak sekedar janji.

"Harapan ke depannya supaya Partai Perindo bisa lebih dikenal lagi dan langsung menyentuh kepada masyarakat terus blusukan terus dapat mengambil hati masyarakat dan Partai Perindo memberikan bukti bukan janji," ujar Rere.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement