Bantu 250 Liter Minyak ke Warga Depok, Bacaleg Rere Tati: Perindo Beri Bukti Bukan Janji!

DEPOK - Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Perindo Jawa Barat, Rere Tati Sri Hardina bersama persatuan relawan ibu-ibu (Peri) Partai Perindo dan Baja Perindo Kota Depok blusukan sosialisasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi, bagikan kursi 50 buah dan 250 liter minyak goreng kemasan di RT 4 RW 2, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (6/10/2023).

"Kegiatan hari ini bersama Baja Perindo sosialisasi KTA berasuransi dan sekaligus door to door ke wilayah RT 4 RW 2, Rangkapan Jaya Baru. Kami juga menyerahkan bantuan lain berupa kursi untuk masyarakat sekitar 50 buah. Kalau jumlah minyak sekitar 250 liter dan sekaligus menyosialisasikan KTA Asuransi sebanyak 200 KTA," kata Rere saat ditemui di lokasi.

Bacaleg Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas itu menjelaskan bantuan kursi sangat bermanfaat untuk kegiatan masyarakat ke depannya.

"Macam macam ya biasanya di wilayah ini untuk keramaian, meninggal dunia, atau keperluan warga lainnya disini kegiatan masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, Bacaleg muda dari Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu berharap dalat terus menyentuh langsung masyarakat dengan cara blusukan. Ia juga menyebut Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu memberikan bukti tidak sekedar janji.

"Harapan ke depannya supaya Partai Perindo bisa lebih dikenal lagi dan langsung menyentuh kepada masyarakat terus blusukan terus dapat mengambil hati masyarakat dan Partai Perindo memberikan bukti bukan janji," ujar Rere.