Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Konsisten Bagikan Gerobak Perindo ke UMKM, Hary Tanoe: Simbolisasi Percepat Wujudkan Indonesia Sejahtera

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |17:35 WIB
Konsisten Bagikan Gerobak Perindo ke UMKM, Hary Tanoe: Simbolisasi Percepat Wujudkan Indonesia Sejahtera
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

TARAKAN - Gerobak Perindo merupakan simbol perjuangan dari Partai Perindo untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo seusai memimpin Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Kalimantan Utara (Kaltara) di Hotel Royal Tarakan, Jumat (6/10/2023).

"Jadi, konsep kita itu, kesejahteraan harus kita wujudkan dulu. Misalnya, kesenjangan sosial harus kita atasi, pengangguran harus kita atasi, (untuk) menciptakan kelompok-kelompok baru," kata Hary Tanoe.

Hary Tanoe menjelaskan tagline Partai Perindo "Untuk Indonesia Sejahtera" menunjukkan perjuangan Partai Perindo ------partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--- untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

Salah satu bentuk konkretnya adalah pemberian Gerobak Perindo untuk para pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

"Mempercepat peningkatan produktivitas masyarakat ekonomi bawah, UKM-UKM. Kalau itu bisa kita lakukan, kesejahteraan bisa kita wujudkan lebih cepat, maka persatuan kesatuan itu akan kokoh di Indonesia. Selama kesejahteraan itu belum kita wujudkan, masih banyak ketimpangan, sulit menciptakan persatuan kesatuan yang kokoh, itulah konsep kita," papar Hary Tanoe.

Menurut Hary Tanoe, Gerobak Perindo adalah simbol Partai Perindo untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia Sejahtera.

"Gerobak (Perindo) itu simbolisasi perjuangan kita, perjuangan bagaimana kita berjuang untuk mempercepat peningkatan masyarakat ekonomi lemah," imbuh Hary Tanoe.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement