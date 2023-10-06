Hadirkan Bazar Murah Sembako, Partai Perindo: Program Ini Lahir Atas Keresahan Warga

JAKARTA - Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu hadir untuk kesekian kalinya di tengah masyarakat. DPD Partai Perindo Jakarta Timur (Jaktim) menggelar bazar sembako murah di Jalan Metro Jaya, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jum'at (6/10/2023).

Ketua DPD Partai Perindo Jaktim, Berman Nainggolan, menyebut pihaknya hari ini membagikan 500 paket sembako murah. Program ini diharapkan mampu membantu warga mengingat harga sembako yang sedang naik di pasaran.

"Kita hadir hari ini melihat keresahan warga, saat ini nilai sembako sedang mahal, kami dari Partai Perindo turun langsung ke masyarakat. Ini lah yang diperintahkan langsung pak Ketua Umum Bapak Hary Tanoesoedibjo agar kita tetap bersama masyarakat, mengerti keluhan masyarakat dan menanggapi keluhan itu," ucap Berman kepada MNC Portal Indonesia.

Warga yang bisa menerima paket sembako murah itu, wajib memiliki KTA Berasuransi dari Partai Perindo. Selanjutnya warga tinggal mengantri untuk mendapatkan 2,5 kilogram beras dan satu liter minyak goreng seharga Rp20ribu.

Caleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Dapil IV Jakarta Timur (Cakung, Matraman, Pulo Gadung) mengaku program kebaikan ini, akan terus dijalankan, menyasar masyarakat menengah ke bawah. Beberapa tempat juga sudah meminta agar agenda ini dapat hadir di wilayahnya.