Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kunjungi Kendari, Hary Tanoesoedibjo Akan Lantik DPW Perindo Sultra

Mukhtaruddin , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |19:02 WIB
Kunjungi Kendari, Hary Tanoesoedibjo Akan Lantik DPW Perindo Sultra
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

KENDARI - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo dijadwalkan berkunjung ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Minggu 8 Oktober 2023.

Sekretaris DPW Perindo Sultra, Aryo Wira Setiawan menjelaskan bahwa ada tiga agenda kedatangan Hary Tanoesoedibjo di Kendari, salah satunya melantik Pengurus Dewan Pimpinan wilayah (DPW) Perindo Sultra.

"DPW Perindo Sultra kini diketuai Afdal dan akan dilantik bersama seluruh jajaran pengurus," ungkap Aryo.

Aryo menuturkan agenda selanjutnya yakni konsolidasi bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dan Pengurus Perindo se-Sulawesi Tenggara.

Hary Tanoesoedibjo juga akan meresmikan Kantor Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Perindo Sultra yang berada di Jalan Martandu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sultra.

Partai yang mendukung Bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 itu menandai keseriusan Perindo dalam memenangkan pertarungan Pemilu 2024.

"Ini akan menjadi dapur pemenangan kita, fasilitasnya cukup lengkap dengan bank data untuk memastikan semua saksi TPS di Sultra yang jumlahnya sekitar 8 ribu, dapat terisi dan kita siap memenangkan Pileg atau Pemilu 2024," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement