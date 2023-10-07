Kunjungi Kendari, Hary Tanoesoedibjo Akan Lantik DPW Perindo Sultra

KENDARI - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo dijadwalkan berkunjung ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Minggu 8 Oktober 2023.

Sekretaris DPW Perindo Sultra, Aryo Wira Setiawan menjelaskan bahwa ada tiga agenda kedatangan Hary Tanoesoedibjo di Kendari, salah satunya melantik Pengurus Dewan Pimpinan wilayah (DPW) Perindo Sultra.

"DPW Perindo Sultra kini diketuai Afdal dan akan dilantik bersama seluruh jajaran pengurus," ungkap Aryo.

Aryo menuturkan agenda selanjutnya yakni konsolidasi bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dan Pengurus Perindo se-Sulawesi Tenggara.

BACA JUGA: Tokoh Adat Sumbar Sepakat Dukung Ganjar Pranowo

Hary Tanoesoedibjo juga akan meresmikan Kantor Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Perindo Sultra yang berada di Jalan Martandu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sultra.

BACA JUGA: Petebu Karanganyar Siap Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Partai yang mendukung Bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 itu menandai keseriusan Perindo dalam memenangkan pertarungan Pemilu 2024.

"Ini akan menjadi dapur pemenangan kita, fasilitasnya cukup lengkap dengan bank data untuk memastikan semua saksi TPS di Sultra yang jumlahnya sekitar 8 ribu, dapat terisi dan kita siap memenangkan Pileg atau Pemilu 2024," ungkapnya.