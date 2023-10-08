Pj Gubernur Jateng: Pemadaman Kebakaran TPA Jatibarang Akan Gunakan Water Bombing

SEMARANG – Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Komjen Pol (P) Nana Sudjana berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu pemadaman api menggunakan water bombing yang diangkut dengan helikopter terkait kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang Semarang yang terbakar mulai Jumat pekan lalu.

Helikopter milik BNPB dijadwalkan datang di Kota Semarang Senin 9 Oktober 2023. Pemadaman akan dimulai Selasa 10 Oktober 2023.

"Kendalanya, ini cukup luas. Kemudian kendalanya akses masuk ke tempat lokasi kebakaran. Makanya mau tidak mau, kita harus menggunakan heli water bombing," kata Nana pada keterangan persnya, saat meninjau pemadaman TPA Jatibarang, Semarang, pada Minggu, (8 /10/2023) malam.

Nana mengatakan, akses ke lokasi kebakaran TPA Jatibarang menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Tak pelak, pemadaman itu membutuhkan penggunaan helikopter yang berisi water bombing.

Dia menyebut, area yang terbakar cukup luas, yakni sekira lima hektare meliputi tiga hektar di zona 3 dan dua hektare di zona 4 TPA tersebut. Dikatakan dia, sebanyak 150 - 200 personel melakukan upaya pemadaman setiap hari di TPA Jatibarang. Personel itu dari unsur pemadam kebakaran, BPBD, TNI/ Polri dan relawan. Mereka bekerja 24 jam setiap hari.

Di sekitar lokasi kebakaran, dapur umum juga disiapkan untuk mememuhi kebutuhan logistik petugas. Truk tangki air juga disiapkan di lokasi, agar mobil pemadam kebakaran tidak perlu mondar mandir mengambil air. Saat ini api saat ini sudah mulai mengecil dan asap juga sudah sangat berkurang.

"Langkah-langkah (pemadaman) ini sudah berjalan. Api sudah mulai mengecil walaupun titik-titiknya masih cukup banyak," kata dia.