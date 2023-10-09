Bacaleg Sebut Program Partai Perindo Menarik Kepercayaan Masyarakat

MANADO - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Manado dapil Manado 5, Flany Novia Lumansik menyampaikan, bantuan yang diberikan sangat berdampak bagi para caleg untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap Partai Perindo.

Kartu Tanda Anggota (KTA) atau program yang dijalankan Partai Perindo, menurutnya, memupuk kepercayaan warga terhadap Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu

"Bahkan memacu para caleg untuk melakukan secara nyata setiap program-program yang dijanjikan bagi masyarakat," kata Flany saaat menghadiri Perindo Peduli UMKM di Paal 2, Sabtu (7/10/20203).

Bacaleg nomor urut 3 dapil Tikala - Paal 2 itu menyampaikan optimismenya di Pemilu 2024.

"Tapi dari sini kita belajar supaya mengubah mindset masyarakat atau para pemilih untuk melihat para caleg bukan hanya dari sisi keuangan ataupun materi, tetapi tujuan para caleg untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.