Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Sebut Program Partai Perindo Menarik Kepercayaan Masyarakat

Subhan Sabu , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |07:29 WIB
Bacaleg Sebut Program Partai Perindo Menarik Kepercayaan Masyarakat
Bacaleg Perindo untuk DPRD Kota Manado Flany Novia Lumansik. (MPI)
A
A
A

 

MANADO - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Manado dapil Manado 5, Flany Novia Lumansik menyampaikan, bantuan yang diberikan sangat berdampak bagi para caleg untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap Partai Perindo.

Kartu Tanda Anggota (KTA) atau program yang dijalankan Partai Perindo, menurutnya, memupuk kepercayaan warga terhadap Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu

"Bahkan memacu para caleg untuk melakukan secara nyata setiap program-program yang dijanjikan bagi masyarakat," kata Flany saaat menghadiri Perindo Peduli UMKM di Paal 2, Sabtu (7/10/20203).

Bacaleg nomor urut 3 dapil Tikala - Paal 2 itu menyampaikan optimismenya di Pemilu 2024.

"Tapi dari sini kita belajar supaya mengubah mindset masyarakat atau para pemilih untuk melihat para caleg bukan hanya dari sisi keuangan ataupun materi, tetapi tujuan para caleg untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement