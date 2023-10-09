Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bersyukur Dapat Bantuan dari Partai Perindo, Pedagang di Manado Ucapkan Terima Kasih

Subhan Sabu , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |07:41 WIB
Bersyukur Dapat Bantuan dari Partai Perindo, Pedagang di Manado Ucapkan Terima Kasih
Pedagang di Manado mendapatkan bantuan dari bacaleg Partai Perindo. (MPI/Subhan Sabu)
MANADO - Pedagang makanan yang tinggal di Warga belakang kuburan China, Paal 2 yakni Paula merasa terharu ketika didatangi oleh Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Paula terharu karena mendapatkan bantuan berupa dispenser dan minyak goreng yang diberikan Partai Perindo. Bantuan ini diserahkan oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra, Yerry Tawalujan, Sabtu (7/10/2023).

"Waktu banjir lalu saya mendapat bantuan dari Partai Perindo. Sekarang juga saya mendapat bantuan yang diberikan oleh Pak Yerry. Terima kasih Partai Perindo yang sampai sekarang terus membantu saya pedagang kecil. Sukses buat Partai Perindo," tutur Paula.

Selain Paula, Hesty yang juga mendapat bantuan berupa minyak goreng dan kartu tanda anggota dengan manfaat asuransi mengucap syukur.

Ia mendoakan agar Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu semakin sukses.

