Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

HUT Ke-9 Partai Perindo, Ketua DPD Nias Ajak Kader Turun ke Masyarakat

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |09:00 WIB
HUT Ke-9 Partai Perindo, Ketua DPD Nias Ajak Kader Turun ke Masyarakat
Ketua DPD Partai Perindo Nias Feber Forman Fakho. (MPI)
A
A
A

 

NIAS – Ketua DPD Partai Perindo Nias, Feber Forman Fakho, mengajak seluruh kader untuk selalu turun ke lapangan memperhatikan masyarakat kecil. Ia mengungkapkan hal itu saat perayaan HUT ke-9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Minggu (8/10/2023).

"Kita tetap solid, bekerja keras untuk memenangkan Pemilu 2024 yang akan tiba/ Saya mengajak kita untuk selalu memperhatikan masyarakat kecil dan hadir bagi mereka," ucap Feber Fakho, Minggu (8/10/2023).

Ia meyakini Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu akan semakin dicintai masyarakat dan menjadi partai besar yang jaya.

Perayaan HUT Ke-9 Partai Perindo ditandai dengan pemberian santunan berupa sembako kepada warga yang kurang mampu dan yatim piatu.

"Terima kasih Perindo yang mau memperhatikan kami. Tiada balasan dari kami biarlah Tuhan yang membalasnya. Doa yang terbaik untuk Perindo," ucap Ceriani, yatim piatu warga Desa Sitagaramba Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement