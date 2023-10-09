HUT Ke-9 Partai Perindo, Ketua DPD Nias Ajak Kader Turun ke Masyarakat

NIAS – Ketua DPD Partai Perindo Nias, Feber Forman Fakho, mengajak seluruh kader untuk selalu turun ke lapangan memperhatikan masyarakat kecil. Ia mengungkapkan hal itu saat perayaan HUT ke-9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Minggu (8/10/2023).

"Kita tetap solid, bekerja keras untuk memenangkan Pemilu 2024 yang akan tiba/ Saya mengajak kita untuk selalu memperhatikan masyarakat kecil dan hadir bagi mereka," ucap Feber Fakho, Minggu (8/10/2023).

Ia meyakini Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu akan semakin dicintai masyarakat dan menjadi partai besar yang jaya.

Perayaan HUT Ke-9 Partai Perindo ditandai dengan pemberian santunan berupa sembako kepada warga yang kurang mampu dan yatim piatu.

"Terima kasih Perindo yang mau memperhatikan kami. Tiada balasan dari kami biarlah Tuhan yang membalasnya. Doa yang terbaik untuk Perindo," ucap Ceriani, yatim piatu warga Desa Sitagaramba Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias.