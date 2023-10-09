Melihat Daftar Korban Sandera Serangan Hamas-Israel yang Menyedihkan

JAKARTA- Daftar korban sandera serangan Hamas-Israel kini sedang menjadi pusat perhatian masyarakat dunia.

Konflik yang sangat panjang di Timur Tengah yaitu antara Palestina dan Israel kembali pecah pada awal Oktober 2023.

Total korban tewas Israel pada pertempuran tersebut diperkirakan telah mencapai 600-an orang. Selain korban jiwa ternyata terdapat penduduk Israel dan sejumlah penduduk negara lain juga ditawan oleh kelompok Hamas.

Dikutip dari The Guardian, Senin (9/10/2023) ada lebih dari 100 yang disandera, termasuk wanita dan anak-anak. Mereka telah dibawa ke Gaza oleh Hamas. Namun, tidak diketahui secara pasti terkait daftar korban sandera serangan Hamas-Israel.

Salah satu yang masuk dalam daftar tersebut adalah Jake Marlowe, seorang warga negara Inggris yang tengah menghadiri festival musik di Israel Selatan. Kabarnya, keluarga Marlowe tidak dapat menghubunginya sejak para anggota kelompok Hamas menyerang acara tersebut.

Selain itu, berita TV Israel juga menayangkan serangkaian laporan dari keluarga Israel yang merasa kehilangan manusia yang mereka cintai. Seperti halnya Ora Kuperstein kini sedang mencari keponakannya bernama Bar berusia 21 tahun yang bekerja di Rave.

Mengutip dari 9news, sepasangan kekasih asal Israel yang tengah menghadiri festival musik juga masuk ke dalam daftar sandera serangan Hamas. Mereka adalah Noa Argamani dan Avinatan Or.