INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Sikat Bandit dan Jaga Kamtibmas, Polres Jepara Bentuk Tim Patroli Siraju

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |14:08 WIB
Sikat Bandit dan Jaga Kamtibmas, Polres Jepara Bentuk Tim Patroli Siraju
Polres Jepara Bentuk Tim Patroli Siraju
A
A
A

JEPARA – Polres Jepara membentuk Tim Patroli Siraju (Polisi Jepara Juara) dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jepara, Jawa Tengah.

Pengukuhan Tim Patroli Siraju dilaksanakan di Lapangan Apel Mapolres Jepara oleh Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Senin (9/10/2023).

Lima anggota perwakilan disematkan bodyvest oleh Kapolres Jepara sebagai tanda dikukuhkannya Tim Patroli Siraju Polres Jepara.

Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan, bahwa pembentukan Tim Patroli Siraju untuk menindaklanjuti perintah dari Kapolri terkait dibuatnya layanan yang cepat dan berbasis online kepada masyarakat.

“Masyarakat cukup pesan atau WA ke Chatbox Siraju menggunakan gawai, nanti bisa langsung terhubung ke fasilitas layanan kepolisan. Nantinya laporan tersebut akan diteruskan ke wilayah kepolisian masing-masing sesuai lokasi yang dilaporkan,” ujar Wahyu.

Wahyu memastikan tak hanya soal laporan ketertiban dan keamanan masyarakat, segala laporan seperti bencana alam maupun bencana sosial dan lainnya akan dilayani Polres Jepara melalui Siraju. Nantinya operator di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) akan menghubungkan langsung ke Tim Patroli Siraju agar langsung ditindaklanjuti.

“Layanannya 24 jam. Setelah ada laporan masuk, kami akan merespons tanpa waktu lama. Untuk kebutuhan yang lain seperti olah tempat kejadian perkara (TKP) atau tugas kepolisian lainnya nanti menyesuaikan kebutuhan masyarakat,”tuturnya.

Untuk melancarkan program tersebut, Polres Jepara telah menyiapkan personelnya yang akan mengendarai sepeda motor jenis trail. Diharapkan personel tersebut bisa bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat.

