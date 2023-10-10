Rekonstruksi! 41 Adegan Anak Anggota DPR Aniaya Pacar Diperagakan, Ada Fakta Baru

Rekonstruksi anak anggota DPR aniaya pacar hingga tewas (Foto: Hartam)

SURABAYA - Satreskrim Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi atau reka adegan peristiwa tewasnya Dini Sera Afrianti, gadis asal Sukabumi, Jawa Barat di tangan kekasihnya, Gregorius Ronald Tannur.

Reka adegan digelar di tempat hiburan Blackhole KTV serta halaman parkir basement Mall Lenmarc Surabaya, Selasa (10/10/2023).

Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Teguh Setiawan mengatakan rekonstruksi dilakukan untuk menegaskan kronologi peristiwa. Rekonstruksi digelar selama hampir empat jam dengan total 41 reka adegan baik di lokasi tempat hiburan hingga basement parkir.