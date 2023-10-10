Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Pria Bersenpi Edarkan Sabu Ditangkap Polisi

Indra Mulia Siagian , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |01:08 WIB
PADANGSIDIMPUAN - Seorang pria berinisial FP warga Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, tak berkutik usai ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Padangsidimpuan lantaran terlibat peredaran narkotika jenis sabu.

Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,36 gram beserta sepucuk senjata api rakitan.

Penangkapan pria berusia 30 tahun ini berawal dari laporan masyarakat Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan yang resah akan peredaran narkoba di kawasan tempat tinggal mereka. Mendapat laporan tersebut, petugas langsung terjun ke lokasi guna melakukan penyelidikan.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria dengan gelagat mencurigakan. Tak mau buruannya lepas begitu saya, petugas langsung menghampiri pria yang belakangan diketahui berinisial FP tersebut.

“Kemudian, petugas langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan,” ungkap Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dudung Setiawan melalui Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Jasama Sidabutar kepada wartawan, Senin (9/10/2023).

Saat penggeledahan berlangsung, bebernya, petugas menemukan barang bukti sabu di tangan sebelah kiri tersangka.

Halaman:
1 2
      
