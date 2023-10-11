Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sambut Baik Program Perindo, Puluhan Warga Kediri Daftar KTA Berasuransi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |10:56 WIB
Sambut Baik Program Perindo, Puluhan Warga Kediri Daftar KTA Berasuransi
Jeannie Latumahina sosialisasikan KTA Berasuransi Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg Perindo Dapil 6 Jawa Timur, Jeannie Latumahina bersama Bacaleg DPRD Jawa Timur Dapil 8 kembali melakukan sosialisasi dan aktivasi KTA Perindo berasuransi.

Kegiatan tersebut berlangsung usai penyaluran klaim asuransi dari KTA Partai Perindo di wilayah Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Hasilnya, puluhan warga semakin antusias untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo. Pasalnya, sehari sebelumnya, Jeannie mendatangi salah satu warga Puhsarang untuk menyalurkan klaim asuransi dari KTA Perindo kepada pemegang kartu yang mengalami kecelakaan kerja.

Ryan Yosep Tampubolon, Bacaleg DPRD Jatim Dapil 8 mengatakan, pada sosialisasi sebelumnya sedikitnya terdapat 250 warga yang telah mendaftar menjadi anggota Perindo. Sementara untuk hari ini, ada sekitar 35 warga yang mendaftar.

Sonny Martanto, warga Puhsarang menyambut baik atas adanya KTA Perindo. Bahkan, manfaatnya terbukti dapat dirasakan oleh warga. Seperti halnya salah satu warga yang menerima klaim asuransi akibat kecelakaan kerja.

Ke depan, dirinya akan mengajak keluarga dan masyarakat lain untuk mendaftar di Perindo.

Halaman:
1 2
      
